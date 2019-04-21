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В МВД отчитались, что массовых нарушений порядка на выборах не зафиксировано

Сегодня, 22:30

Все подразделения продолжают выполнять задачи – это обеспечение безопасности, доставка протоколов в окружные избирательные комиссии, потом в ЦИК

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой. Фото: пресс-служба МВД
Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой. Фото: пресс-служба МВД.

В течение дня повторного голосования на президентских выборах массовых нарушений порядка не зафиксировано, по фактам избирательных нарушений открыто 17 уголовных производств, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Массовых нарушений общественного порядка у нас не зафиксировано. То есть, задачи, которые были возложены на данном этапе, выполнены", – сказал Яровой на брифинге в Киеве в воскресенье вечером.

При этом он выразил убеждение том, что личный состав МВД и в дальнейшем на надлежащем уровне обеспечить обеспечит безопасность граждан.

"Все наши подразделения продолжают выполнять задачи – это обеспечение безопасности, доставка протоколов в окружные избирательные комиссии, потом в ЦИК", – сказал первый замминистра.

По словам Ярового, у полицейских не будет времени на отдых, поскольку с понедельника-вторника правоохранители приступают к подготовке обеспечения порядка на Пасхальные праздники.

"У нас зарегистрировано 1245 заявлений, внесено в ЕРДР 17 сообщений, составлен 21 протокол об админнарушении", – сказал Яровой на брифинге в воскресенье в Киеве.

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что имели место два случая смерти на участках., "Одна женщина в Волновахе не дошла до избирательного участка несколько метров… В Тернопольской области также умер местный житель".

По его словам, зафиксировано три факта выноса избирательных бюллетеней, имела место демонстрация избирательного бюллетеня, в частности кандидатом в президенты.

Напомним, что ранее 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский "засветил" свой бюллетень на камеру. Он нарушил избирательное законодательство, публично показав свой выбор. Копы сообщили, что была нарушена статья 212.10 Административного кодекса (нарушение ограничения относительно ведения предвыборной агитации, агитация в день проведения выборов), а кандидат в президенты не стал отрицать своего нарушения.


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Тег выборы, МВД, нарушения, яровой, Нацполиция, князев, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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