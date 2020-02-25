В МВД провели срочное совещание по коронавирусу: что решили

Во вторник, 25 февраля, по поручению президента Украины Владимира Зеленского в МВД Украины состоялось заседание координационного совещания под председательством Секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации по контролю за коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В нем приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководство Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Государственной миграционной службы.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, по состоянию на сейчас ситуация полностью под контролем наших служб в круглосуточном режиме.

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"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных ", - отметил Алексей Данилов.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня было принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, как прибывают на территорию Украины.

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"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек", - заявил Аваков.

Видео: Пресс-служба МВД

Кроме того, глава МВД добавил, что планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, а также, что все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил ранее, что никаких причин для волнений у украинцев по поводу коронавируса пока нет. Премьер отметил, что все профильные службы работают над тем, чтобы не допустить инфекцию на территорию Украины. Но даже если вирус прорвется на территорию нашей страны, ничего страшного не случится.

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