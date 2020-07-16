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В МВФ рассказали, чего ожидают от нового главы НБУ

16 июля, 22:57

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко должен обеспечить независимость центробанка и поддерживать присущий НБУ высокий уровень профессионализма, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы желаем ему успеха во главе Нацбанка в этих сложных экономических условиях", – заявили в МВФ.

По словам представителя Фонд, в последние годы эффективное проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилило экономику Украины.

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"Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового главы", – указал Люнгман в заявлении.

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Напомним, что ранее мы писали о том, что Министерство финансов Украины рассчитывает на продолжение сотрудничества с Национальным банком после избрания на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.

Добавим, что предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

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НБУ назначения МВФ Кирилл Шевченко

Источник: Интерфакс-Украина

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