В МВФ сделали заявление по закону об Антикоррупционном суде в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает переговоры с властями Украины относительно законопроекта о Высшем антикоррупционном суде с целью соответствия документа обязательствам страны в рамках программы EFF. Об этом сообщил постоянный представитель Фонда в Киеве Йоста Люнгман в среду.

"Очень важно, чтобы общественный совет, состоящий из независимых экспертов с обширным и признанным опытом в борьбе с коррупцией, был наделен решающей ролью при удостоверении наличия у кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда необходимой квалификации для вынесения приговоров по коррупционным делам", – сказал он.

Относительно продвижения Украины по программе EFF Люнгман напомнил: для прохождения четвертого пересмотра властям страны необходимо также привести внутренние тарифы на газ к рыночному уровню, обеспечить удержание уровня дефицита госбюджета по итогам 2018 года в пределах установленного в программе показателя 2,5% ВВП.

Как известно, сегодня, 23 мая, Верховная Рада начала сегодня рассмотрение во втором чтении законопроекта "Об антикоррупционном суде". Депутаты за один час прошли 235 правок к документу из 1925.

Спикер Верховной Рады отметил, что основная работа по законопроекту ожидается завтра.

Недавно президент Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.