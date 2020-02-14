В Мюнхене представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе – 12 шагов

Фото: securityconference.org

В ходе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности представили "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ подготовлен 46-ю американскими, европейскими, украинскими и российскими дипломатами и экспертами. Он предлагает 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

В его разработке принимали участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

"Политическое решение имеет основополагающее значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, улучшения перспектив конструктивного украинско-российского диалога в более широком плане, в том числе по Крыму, и укрепления евроатлантической безопасности. Подобные действия также помогут снизить напряженность в отношениях между Россией и Западом, и помогут построить устойчивую архитектуру взаимной безопасности в евроатлантическом регионе, включая расширение сотрудничества в сфере уменьшения ядерной угрозы", – пишут авторы данного документа.

Реакции официального Киева на публикацию этого плана, авторства, как они себя называют, "Евро-Атлантическая лидерская группа по безопасности" (Euro-Atlantic Security Leadership Group – EASLG), еще не было.

План по прекращению войны на Донбассе – 12 шагов

Шаг №1. Восстановить СЦКК – Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня.

Это предоставит дополнительную возможность для реализации Минских соглашений, помощь в обеспечении быстрого реагирования на нарушение договоренностей, включая реагирование на препятствия для мониторинга СММ ОБСЕ, и поддержку в восстановлении критически важной инфраструктуры и разминирования.

Шаг №2. Установить диалог по урегулированию кризисов между военными в "нормандском формате".

Диалог может стать механизмом регулярных обменов информацией по выполнению "Минска", механизмом контроля и устранения нарушений, которые фиксирует СММ ОБСЕ, и поддержать СЦКК. Такой диалог может проходить на уровне экспертов в рамках Совета Россия-НАТО или в качестве отдельной рабочей группы.

Шаг №3. Улучшить неограниченный доступ и свободу передвижения.

Необходимо улучшить свободу передвижения для всех гражданских лиц, включая СММ ОБСЕ.

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Шаг №4. Решить проблему пропавших без вести.

Шаг №5. Планирование и реализация гуманитарных инициатив по разминированию.

Шаг№6. Восстановление Донбасса.

При помощи ЕС необходимо создать концепцию восстановления Донбасса с помощью проведения международных донорских конференций, в которых будет принимать участие и Россия. Важным первым шагом может стать проведение, заслуживающей доверия, оценки потребностей Донбасса для обоснования стратегии его социально-экономического восстановления.

Шаг №7. Рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли.

Зоны свободной торговли использовались для возрождения пострадавших от войны регионов. Заинтересованные стороны должны изучить на уровне экспертов меры по созданию зоны свободной торговли в Украине как с ЕС, так и с Россией.

Шаг№ 8. Поддержка дорожной карты по санкциям.

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Необходимо определить, как конкретные действия по реализации Минских договоренностей могут привести к соответствующим изменениям по санкциям.

Шаг№9. Устранить радиологические (экологические – Авт.) опасности.

Шаг№10. Направить новый диалог между евроатлантическими странами на создание общей безопасности.

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Мандат этому новому диалогу должны дать политические лидеры, и он должен решать основные проблемы безопасности.

Шаг№11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией.

ЕС и Россия должны определить приоритеты взаимодействия в 2020 году, в том числе путем поддержки реализации Минских договоренностей.

Шаг№12. Запустить новый национальный диалог об идентичности.

Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине желателен и может стартовать как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для изучения перспектив соседей Украины, особенно Польши, Венгрии и России. Этот диалог должен затрагивать темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств. Он должен включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам – как внутри страны, так и на международном уровне.

Почему мирный план Запада на руку России

А тем временем эксперты Atlantic Council заявили, что предложенный план местами повторяет тезисы Кремля. Они указывают на проблему в самом первом предложении: "конфликт в Украине и вокруг нее". По их мнению, это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.

"Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но действовавшие без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым, и Москва аннексировала его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелые вооружения), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины", – отмечают на Западе.

Восьмая рекомендация предлагает дружественную Кремлю идею ослабления частичных санкций для частичной реализации Минских соглашений. Он игнорирует тот факт, что самым важным элементом Минска является настоящее перемирие, которое может произойти завтра, если Москва проинструктирует своих офицеров и доверенных лиц на Донбассе. Более того, эта рекомендация подорвала бы позицию Евросоюза о том, что весь Минск должен быть реализован для отмены санкций

"Рекомендация 12... поражает своим неуважением к нации, на землю которой вторглась Россия. Польша была другом Украины, а Венгрия – нет, но Украина не должна ни с кем договариваться о своей идентичности", – сетуют в Atlantic Council.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины Владимир Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию. Глава государства впервые посетит данное мероприятие. Там он выступит с речью и проведет ряд встреч.

Смотрите видео, как в прошлом году украинские политики участвовали в Мюнхенской конференции-2019:

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