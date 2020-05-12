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В НАБУ объяснили, почему закрыли одно из дел против экс-замминистра Грымчака

12 мая, 12:35

Денис Беспалов

Дело касалось декларирования недостоверной информации

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, которого подозревают в вымогательстве взятки, сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло против него одно из дел.

"Возбужденное НАБУ дело против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", – написал он в Facebook.

В НАБУ уточнили, что речь идет об уголовном производстве, которое было открыто в ноябре 2019 года на основании заключения Нацагентства по предотвращению коррупции по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год.

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"В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли", – говорится в сообщении.

При этом в НАБУ подчеркнули, что экс-чиновник по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

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"В начале апреля НАБУ завершило расследование по данному факту, пока сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего его направят в суд, а сам экс-чиновник окажется на скамье подсудимых", – говорится в сообщении.

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Напомним, в августе прошлого года сотрудники НАБУ и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

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НАБУ уголовное производство Юрий Грымчак

Источник: Сегодня

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