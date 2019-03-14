В НАБУ отстранили двух детективов из-за скандала в "Укроборонпроме"

Антикоррупционеры начинают служебную проверку своих сотрудников, фигурирующих в журналистском расследовании

Фото: НАБУ

В НАБУ отстранили двух детективов из-за скандала в "Укроборонпроме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7c9/530/5c87c95305d0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7c9/530/5c87c95305d0e.jpg 2019-03-14T14:48:00+02:00 Политика Антикоррупционеры начинают служебную проверку своих сотрудников, фигурирующих в журналистском расследовании

Вслед за отстранением прокурора в САП, Национальное антикоррупционное бюро также решило отстранить от исполнения обязанностей двух своих сотрудников на время служебного расследования на предмет их причастности к схемам в "Укроборонпроме". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что глава НАБУ Артем Сытник, после консультаций с членами общественного контроля и внутреннего контроля Бюро принял соответствующее решение по двум детективам, которые упоминаются в журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме".

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами. Убежден, что в сложившейся ситуации нужно взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР (Государственное бюро расследований – Ред.) и сообщим о них общественности", – сказал Сытник.

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Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали.

12 марта в Государственном бюро расследований сообщили, что начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те "закрыли глаза" на преступления в оборонной сфере.

Президент Порошенко жестко осудил коррупцию в оборонной сфере. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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