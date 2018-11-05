В НАБУ заявили, что вручили Мартыненко повестку на допрос

Экс-нардепа вызывают на допрос как свидетеля по поручению правоохранителей Чехии

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили повестку на допрос бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что 5 ноября 2018 года экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса вручена повестка о вызове на допрос как свидетеля в рамках международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской Республики... Отмечаем, детективы Национального бюро вручили повестку надлежащим способом в соответствии с положениями Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

При этом в НАБУ назвали поведение бывшего народного депутата "недопустимым в любой цивилизованной стране мира" и вызывающим возмущение.

В Бюро также отметили, что другая информация относительно расследования компетентными органами Чехии уголовного производства "является конфиденциальной и не подлежит разглашению".

Раньше представитель гособвинения в суде по делу Мартыненко Роман Симкив заявил, что перед судебным заседанием 5 ноября детектив Национального антикоррупционного бюро дважды пытался вручить Мартыненко повестку о вызове на допрос, однако тот ее не взял.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 ноября 2018 г.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева 22 октября начал рассмотрение дела относительно экс-депутата Мартыненко.

Отметим, ранее обвинительный акт по делу экс-нардепа Николая Мартыненко Шевченковский райсуд столицы вернул прокурору на доработку.

Как известно, само производство состоит из двух эпизодов:

о контракте на поставку оборудования от чешской компании;

о купле-продаже уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника.

Напомним, в этом деле кроме бывшего народного депутата Николая Мартыненко фигурирует еще пять человек. Следствие вело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры,, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.