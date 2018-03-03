В "Нафтогазе" рассказали, как будут "выбивать" из "Газпрома" 2,56 млрд долларов компенсации

У "Газпрома" – много ликвидных активов в Европе, на которые мы можем наложить взыскание, сообщил Витренко

В случае отказа ПАО "Газпром" выплачивать НАК "Нафтогаз Украины" присужденные Стокгольмским арбитражем 2,56 млрд долл. украинская компания может добиться ареста поставляемого в Европу российского газа с его последующей реализацией на бирже, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"(Может быть арестован – Ред.) тот же газпромовский газ, который поступает в Германию. Германия – ликвидный рынок газа. Мы забираем этот газ, продаем его на бирже и получаем деньги. Все. Это настолько легко", – сказал он.

В то же время Витренко сообщил, что НАК не ожидает отказа "Газпрома" от выплаты "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

"Мы не ожидаем, что "Газпром" не выполнит решение арбитража. Нам известно, что у "Газпрома" – много ликвидных активов в Европе, на которые мы можем наложить взыскание. Поэтому не думаю, что они его не выполнят", – добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил НАК "Нафтогаз Украины" и министерствам страны добиваться ареста активов российского "Газпрома" в случае, если тот откажется выплачивать средства, присужденные в пользу НАК Стокгольмским арбитражем.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.

О том, чем может закончится новый спор Украины и России читайте в материале "Сегодня" Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше.