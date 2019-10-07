В "Народном фронте" арест Пашинского назвали "правосудием времен Януковича"

В партии напомнили, что уголовное дело против Пашинского было закрыто

Сергей Пашинский / Фото: Facebook

В партии Народный фронт считают решение арестовать экс-нардепа Сергея Пашинского политически мотивированным.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича", — сказано в заявлении.

В партии напомнили, что уголовное дело против Пашинского было закрыто, но его вновь открыли "с целью преследования" "за его участие в Революции достоинства и противодействие российской агрессии".

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Как сообщалось, Киевский суд постановил взять под стражу народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского, которому ранее ГБР сообщило о подозрении. Соответствующее решение было принято на заседании Печерского районного суда столицы 7 октября, на котором избиралась мера пресечения для экс-нардепа, подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

Он будет содержаться под стражей до 4 декабря без права залога.

Обвиняемый назвал решение суда преступным. По словам бывшего депутата, материалы его дела были сфальсифицированы.

Напомним, что Пашинского обвиняют в том, что в декабре 2016 года он выстрелил в ногу гражданину Украины Вячеславу Химикусу после ДТП в Киевской области.

Сам политик утверждает, что действовал в порядке самообороны, так как потерпевший сам вызвал аварийную ситуацию на дороге, после чего угрожал экс-нардепу и его жене. В то же время, по словам Химикуса, Пашинский сам нарушил правила обращения с оружием, и пуля лишь чудом ранила его в ногу, а не в туловище.

Стоит отметить, что данное дело было возобновлено после того, как его закрыли в 2017 году. Тогда Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность, и признала действия Химикуса "общественно опасными".

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