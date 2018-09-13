В "Народном фронте" назвали политически мотивированным подозрение Омеляну

В партии "Народный фронт" резко отреагировали на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о незаконном обогащении и внесении недостоверных сведений в декларацию.

В заявлении политической силы говорится: "Мы создали антикоррупционные органы, выделили миллиардные бюджеты на них, и считаем, что борьба с коррупцией – один из приоритетов государственной политики".

"Народный фронт" требует не путать борьбу с коррупцией с борьбой с политическими оппонентами и отказаться от привлечения антикоррупционных органов в избирательный процесс.

Ответ на подозрения лежит на поверхности – в Украине начались выборы, сказано в заявлении.

Смехотворность так называемых обвинений по отношению к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну очевидна даже для первокурсника юридического факультета, считают в "НФ".

"Содержание подозрения, которое вручено члену Кабинета министров, является свидетельством того, что министр – законопослушный гражданин. Политически мотивированное следствие против него велось полтора года. Министр не сделал ни одного правонарушения за все время его пребывания в должности: ни одного факта лоббирования, ни одного факта взятки, ни одного факта конфликта интересов следствие за полтора года не установило, потому что их нет", – подчеркнули в политической силе.

"Народный фронт" убежден, что право на стороне министра инфраструктуры. И эта позиция будет защищаться всеми законными методами в судебных инстанциях.

"Так же мы убеждены, что внесение заведомо пустого и ущербного подозрения преследует политические цели: с одной стороны, дискредитацию правительства и министра, а с другой – потуги НАБУ остановить падение уровня доверия украинцев к вновь созданному антикоррупционному органу", – говорится в заявлении.

В партии подчеркивают: надежды, что создание этого органа будет иметь целью объективное и беспристрастное расследование коррупционных преступлений вроде миллиардов, выведенных Януковичем и его приспешниками, – не оправдались.

В "Народном фронте" призывают руководство НАБУ избавиться от политических амбиций, прекратить дискредитацию борьбы с коррупцией, очистить собственные ряды от политиканов, коррупционеров с удостоверениями детективов НАБУ и просто нелепых и неквалифицированных сотрудников.

В политической силе также обращаются к партнерам Украины из стран "Большой семерки" с призывом дать объективную оценку сигналам политизации антикоррупционных органов.

"Напомним, что фальсификации дел по ст. 372 Уголовного кодекса Украины влечет за собой уголовную ответственность для лиц, причастных к привлечению заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности", – подчеркнули в "Народном фронте".

Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.