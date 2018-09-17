В НАТО назвали единственный способ окончания войны на Донбассе

Сегодня, 09:48

Союзники надеются на документ, который Москва категорически отказывается выполнять

Йенст Столтенберг. Фото: AFP
Йенст Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе можно только с помощью переговоров – другого решения нет.

По его словам, сторонам конфликта нужно взяться за реализацию Минских соглашений. В то же время генсек НАТО напомнил, что союзники продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией по Донбассу и не признают аннексию Крыма.

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"США приняли решение о представлении (Украине – ред.) дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации Минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса", – сказал Столтенберг.

Напомним, шведский экономист Андерс Аслунд во время ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии рассказал, во сколько России обходится оккупация Крыма и война на Донбассе. По его словам, Москва ежегодно тратит 45-60 миллиардов долларов на военные кампании на Донбассе и в Сирии и содержание оккупированного Крыма.

В свою очередь командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев ране заявлял, что Украина готова отразить наступление России, у которой более 400 танков на Донбассе. Он также отмечал, что Россия не заинтересована в улучшении отношений ни с западным миром, ни с Украиной.
война, переговоры, НАТО, Донбасс, Столтенберг, минские соглашения

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Источник:

Интерфакс-Украина

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