В НАТО назвали главные требования для вступления Украины в Альянс

Приоритетом для Украины должны быть внутренние реформы, чтобы претендовать на членство в Альянсе

Включение Украины в Программу расширенных возможностей не влияет на решение о членстве страны в Альянсе. Для этого необходимо провести ряд реформ – как в гражданской сфере, так и в военной.

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Глава представительства, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников озвучил в эфире "Украинского радио" основные требования.

"Статус партнера не влияет на решение о членстве страны в Альянсе: страны НАТО продолжают поддерживать усилия Украины по реформированию страны, в том числе в секторе безопасности и обороны. Программа расширенных возможностей не о реинтеграции: НАТО придерживается своего решения, принятого на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса", – заявил он.

По его словам, приоритетом для Украины должны быть внутренние реформы, чтобы претендовать на членство в Альянсе.

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"Чтобы стать членом НАТО, надо провести комплексные реформы во власти. Это охватывает и экономическую сферу: для бизнеса очень важно, чтобы в стране работала судебная власть, и чтобы инвесторы были защищены … Мы ждем принятия стратегии национальной безопасности Украины, которая была отложена. Этот документ сформирует стратегическую основу для дальнейшего проведения оборонной реформы … Украина прошла очень большой путь с 2014 года в своих Вооруженных силах, особенно, что касается тактического уровня и уровня логистики и боеспособности. Однако стандарты НАТО заключаются не только в технических характеристиках, но также и в стандартах управления и стандартах институтов. Речь идет о гражданском контроле, контроле над вооруженными силами и силами безопасности. В Украине много работы впереди, чтобы соответствовать стандартам и лучшим практикам государств-членов НАТО", – заявил Винников.

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Как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, после получения статуса партнера расширенных возможностей следующим шагом для Украины должен быть ПДЧ – План действий по членству (дорожная карта по вступлению нашей страны в Альянс).

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