В НАТО отреагировали на планы Киева по Конституции

Решение Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остаются неизменными

В НАТО заявили, что твердо поддерживают право Украины свободно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

Об этом заявил официальный представитель штаб-квартиры НАТО в комментарии "Укринформу".

"Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс, свободно, без внешнего вмешательства", – отметили в Альянсе.

В НАТО также добавили, что Украина возобновила свои евроатлантические стремления, поэтому, решение Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остаются неизменными.

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Напомним, президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Проект закона определен президентом как безотлагательный.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.