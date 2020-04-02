В НАТО призывали Россию и боевиков обеспечить прекращение огня на Донбассе

НАТО призвал к прекращению огня на востоке Украины, чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Свой призыв он адресовал именно "ДНР" и "ЛНР", которые атакуют позиции украинских войск, а также России.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские войска в Донецке и Луганске, — заявил Столтенберг. — Дополнительно осложняет ситуацию тот факт, что члены мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в возможностях перемещаться и не могут выполнять свою работу в полном объеме. Пандемия не должна использоваться как предлог для ограничения перемещения".

Реклама

"Мы призываем Россию, которая поддерживает сепаратистов, обеспечить прекращение огня, что необходимо для борьбы с пандемией в стране", — сказал Столтенберг.

В тренде Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

Напомним, что НАТО наблюдает за значительной военной активностью России возле границ и сохраняет оперативную боеготовность, несмотря на коронавирус. В связи с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс должен сохранять присутствие на суше, в воздушном пространстве и на море.

Добавим, что НАТО обсуждает дополнительную помощь для Украины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама