Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости политики

В НАТО призывали Россию и боевиков обеспечить прекращение огня на Донбассе

2 апреля, 22:47

Елена Кузьмич

«Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские войска в Донецке и Луганске», — заявил Столтенберг

НАТО призвал к прекращению огня на востоке Украины, чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Свой призыв он адресовал именно "ДНР" и "ЛНР", которые атакуют позиции украинских войск, а также России.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские войска в Донецке и Луганске, — заявил Столтенберг. — Дополнительно осложняет ситуацию тот факт, что члены мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в возможностях перемещаться и не могут выполнять свою работу в полном объеме. Пандемия не должна использоваться как предлог для ограничения перемещения".

Реклама

"Мы призываем Россию, которая поддерживает сепаратистов, обеспечить прекращение огня, что необходимо для борьбы с пандемией в стране", — сказал Столтенберг.

В тренде
Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

Напомним, что НАТО наблюдает за значительной военной активностью России возле границ и сохраняет оперативную боеготовность, несмотря на коронавирус. В связи с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс должен сохранять присутствие на суше, в воздушном пространстве и на море.

Добавим, что НАТО обсуждает дополнительную помощь для Украины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия НАТО Донбасс Украина коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил Зеленский
Италия из-за коронавируса обратилась за помощью к Украине: что ответил ЗеленскийПолитика
Угрожает ли эпидемия COVID-19 местным выборам в Украине
Угрожает ли эпидемия COVID-19 местным выборам в УкраинеПолитика
В Тернопольской области может появиться
В Тернопольской области может появиться "украинский Ухань": местные жители обратились к ЗеленскомуЗапад
Врачи жалуются: Зеленский анонсировал проверку больниц
Врачи жалуются: Зеленский анонсировал проверку больницПолитика
Правительство смягчило требования к самоизоляции: что разрешили делать
Правительство смягчило требования к самоизоляции: что разрешили делатьЭкономика
"Кадровая лихорадка в условиях кризиса": Фесенко о новой смене министровПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...