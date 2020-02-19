В НАТО призывают Россию вывести войска из Украины

/ Фото: Офис Президента Украины

В НАТО выражают обеспокоенность эскалацией конфликта на востоке Украины во вторник 18 февраля.

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщила пресс-служба Миссии Украины при НАТО в соцсети Facebook.

"Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению Минских соглашений", – добавила она.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны.

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/ Фото: Сегодня

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Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но потери большие с обеих сторон. У ВСУ погиб один воин, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Смотрите брифинг президента, секретаря СНБО и начальника Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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