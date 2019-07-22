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В НАТО рассказали, готовы ли сотрудничать с Верховной Радой нового созыва

22 июля, 16:14

Европарламент и Верховная Рада за последние годы вышли на беспрецедентное сотрудничество, отметил глава делегации Европейского парламента

НАТО
НАТО. Фото: Getty Images

Глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО Маделен Мун заявляет, что ПА НАТО готова сотрудничать с Верховной Радой нового созыва, которая будет сформирована после прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов.

"Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции, готовы сотрудничать с новым парламентом", – сказала Мун на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

В свою очередь, глава делегации Европейского парламента Дэвид МакAллистер заявил, что "ЕС будет помогать Украине противостоять внешним угрозам".

"Европарламент и Верховная Рада за последние годы вышли на беспрецедентное сотрудничество. Мы помогали Раде в развитии ее возможностей, медиации и диалога. Мы надеемся, что будущая Рада будет работать над строительством национального консенсуса и реформированием. Европарламент заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Радой", – сказал МакАллистер.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

ЦИК обработала 70,49% электронных протоколов.

(Чтобы увидеть детали, кликните по картинке ниже) 

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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Тег выборы, НАТО, Верховная Рада, сотрудничество, парламентские выборы

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