В НАТО рассказали, как путинская пропаганда раскалывает единство Запада

Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Москва использует дипломатию, средства массовой информации, военную силу и экономику для раскола единства стран Запада.

Об этом Пеэтер Тали, заместитель директора NATO StratCom COE рассказал в интервью Укринформу.

"Кремль использует модель DIME, то есть Diplomacy, Information, Military, Economic. Их цель находить трещины в структурах и явлениях, которые они (россияне. – Ред.) считают враждебными и увеличивать эти трещины до больших разломов, расколов. Путинский режим не терпит кооперации, консенсуса и ценностного подхода. Поиск таких "трещин" идет на всех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом. Стратегический уровень – это международные организации, начиная с ООН, ЕС, НАТО. В оперативном плане – это поиск "трещин" на уровне отдельных государств и межгосударственных отношений. К примеру, между Эстонией и Латвией, Эстонией и Финляндией, между Украиной и Польшей, Украиной и Венгрией. Какую-то трещинку практически всегда можно найти", – говорит эксперт.

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По его словам, основной способ, которым это достигается, прежде всего, дискредитация самого понятия "свободы слова".

"Они стараются напускать информационный туман, распространяя установку, что не нужно верить журналистам. Посмотрите, к примеру, на слоган Sputnik и RT: "Telling the Untold", "Говорим о том, о чем другие молчат". Не скажу, что это что-то совершенно уж новое. Когда-то чем-то подобным занималось АПН, Агенство Печати "Новости" (создано в 1961 году на базе "Совинформбюро" для внешнеполитической пропаганды; в 1991-м преобразовано в РИА "Новости"; в декабре 2013-го – в МИА "Россия сегодня", в состав которого входит Sputnik и примыкает RT, – Ред.). Однако диджитализация создала новые возможности для деятельности этих структур, поскольку Sputnik и RT сегодня доступны всем. При этом со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что обе структуры не являются медиа и журналистикой не занимаются. Тут лучше подходит определение, данное как-то Сергеем Шойгу: в наше время медиа – это просто система оружия...", – говорит замдиректора NATO StratCom COE.

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Он добавил, что вторая важнейшая цель воздействия – влияние разными способами на демократические выборы.

"Россия везде поддерживает ультралевые и ультраправые движения. Здесь также распространяется информационный туман, сеется хаос, чтобы люди не доверяли своим политикам, своим военным и т.д. При этом стоит отметить такую деталь. Мы рассматривали выборы в Европарламент, последние выборы в Латвии, Финляндии, Швеции. И могу сказать, что не увидели там каких-либо влияний извне, как ранее было на выборах, голосованиях во Франции и США, в Великобритании и даже Испании. Это позитивный факт", – подчеркнул Пеэтер Тали.

Напомним, что юморист Максим Галкин жестко высмеял Путина и цензуру в России и заявил о возвращении "советских времен" на российском телевидении, после чего нарвался на ответ кремлевских прогандистов.

Также ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Совет Европы пригласил путинскую пропагандистку на форум о доверии к СМИ . Заместитель главного редактора RT и глава по вопросам коммуникаций, маркетинга и стратегического развития канала Анна Белкина выступила на панели о "восстановлении доверия к новостям".

Мы также сообщали, что в марте из Украины депортировали и на три года запретили въезжать в страну российской пропагандистке Маргарите Бондарь, которая работала на входящее в состав российского конгломерата "Россия сегодня" издание "Украина.ру".

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