В НАТО растет количество сторонников вступления Украины в Альянс – Климпуш-Цинцадзе

Киев может получить План действий относительно членства на Лондонском саммите в декабре

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Среди стран-членов НАТО с каждым днем растет количество сторонников вступления Украины в Альянс. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы думали, что можем продолжать двигаться с такой скоростью к членству и настаивать на том, что можем начать разговор, касающийся модальностей о предоставлении нам Плана действий относительно членства на Лондонском саммите в декабре этого года", - заявила вице-премьер.

"Я считаю, что мы там (в НАТО – Ред.) не являемся просителями, мы сегодня являемся донорами безопасности, у нас есть чему учиться, и если этот процесс дальше будет продолжаться, то я бы считала, что у нас есть все основания на положительное решение о ПДЧ", - сказала она.

При этом Климпуш-Цинцадзе согласилась, что в НАТО не все готовы начинать дискуссию о предоставлении Украине ПДЧ, но "с каждым днем увеличивается количество стран, которые вообще считают, что Украина давно уже должна иметь тот ПДЧ, и более того, должна была бы быть частью Североатлантического альянса".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что следующий саммит Альянса состоится в Лондоне 3-4 декабря.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении сессии ПА НАТО в Украине в 2020 году. В следующем году в Киеве состоится ряд мероприятий, в частности пленарное заседание, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

А тем временем на днях представители Альянса встречались с российской стороной. На заседании Совета НАТО-Россия подняли вопрос российских войск в Украине. Представителям России напомнили, что ее войска зашли на чужую территорию без разрешения.

Смотрите также интервью сайта "Сегодня" с Иванной Климпуш-Цинцадзе: "Требования по второму траншу макрофина надо выполнить до конца сентября":





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