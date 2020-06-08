В Нидерландах 8 июня начнется судебный процесс по МН17: подробности

Из-за карантина в зале не будет много людей

В Нидерландах с 8 июня по 3 июля пройдет очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом МН17. Суд подытожит предыдущий блок, а прокуратура расскажет об расследовании.

"Из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных руководств в блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире", - говорится в сообщении суда.

Присутствующие в суде должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а люди с легкими симптомами простуды допущены не будут. Будет открыт только зал D, в котором непосредственно идет процесс. Также решили открыть пресс-центр, туда допустят только 30 представителей СМИ при вместительности 500 человек.

Реклама

Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут максимум два адвоката родственников, два защитника и пресса.

"Защита и адвокат родственников получат возможность обратиться к суду. Кроме того, прокуратура опишет уголовное расследование. Ожидается, что их презентации займут несколько дней. В конце этого блока слушаний суд примет любые необходимые решения и будет ожидать следующего блока слушаний, который начнется 31 августа 2020 года", – говорится в пресс-релизе суда.

В тренде Министр юстиции о законности карантина в Украине: суд решит

Предполагается, что вся первая неделя будет "посвящена представлению суда, возможным замечаниям защиты и адвоката родственников, а также представлению прокуратуры".

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Реклама

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама