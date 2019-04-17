В новом видеообращении Зеленский с "Олимпийского" обратился к украинцам

Началось распространение билетов на дебаты

Фото: скриншот видео.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийский". Об этом он сообщил в видеообращении.

По словам Зеленского, штаб Порошенко требует установки на НСК "Олимпийский" второй сцены.

"Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", – отметил Зеленский.

Он пояснил, что в центре стадиона планируется установить "фан-зону" для свободного доступа зрителей.

По словам Зеленского против этого выступает команда действующего президента.

"Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие", - подытожил Зеленский.

Кроме того, он анонсировал начало распространения билетов на дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

"Бронируйте немедленно! Получайте электронный билет на почту. На одного человека можно зарегистрировать только 2 бесплатных билета", – говорится в сопроводительном к видеообращению сообщении.

Дебаты между кандидатами в президенты должны начаться 19 апреля в 19:00.



Напомним, Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали. Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу. При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха. Участковые комиссии сформировались, очередей не будет, говорят в штабе кандидата.

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