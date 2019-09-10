В новой Раде зафиксировали первого "кнопкодава": появилось видео

Нардеп дал нелепое объяснение на неперсональное голосование, а второй депутаты рассказал, где был в это время

Александр Ковалев. Скриншот

Сегодня в парламенте нового созыва зафиксирован первый "кнопкодав" – им оказался внефракционный народный избранник Александр Ковалев, который нажал за другого нардепа кнопку во принятия законопроекта об импичменте президента.

Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

Журналистам удалось зафиксировать неперсональное голосование во время утреннего пленарного заседания. На видео можно увидеть, как Ковалев голосовал и за себя, и за нардепа Максима Ефимова.

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По результатам голосования на табло стало понятно, что оба голоса были в поддержку законопроекта.

В то же время сам Ковалев признался в содеянном.

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"(Отношусь к "кнопкодавству") очень негативно ... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно ... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше ... Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка ...", – заявил депутат.

В свою очередь Ефимов дал странное объяснение произошедшему.

"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку ... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Отметим, что ранее не раз шла речь о сенсорной кнопке в сессионном зале, которая бы могла решить проблему неперсонального голосования. Политики отмечают, что нынешняя система "Рада" изжила себя. Читайте подробней, как депутаты Верховной Рады будут голосовать по отпечатку пальцев.

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