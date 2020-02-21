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В Новых Санжарах для охраны остается 300 работников Нацгвардии – Гончарук

21 февраля, 01:20

Еще 100 нацгвардейцев - в резерве

Все эвакуированные украинцы и иностранцы прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. Люди – в полной безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Приехал сюда, чтобы убедиться, что все работает. Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что здесь есть все необходимое. Объект находится под охраной физической и наблюдением медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства", – добавил он.

На территории объекта для охраны людей остается 300 работников Нацгвардии, еще 100 нацгвардейцев – в резерве. Нацполиция усилила патрулирование в регионе.

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Трое медицинских работников, находившихся с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут.

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Кроме того, в полиции сообщили об открытии двух уголовных производств.

"Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона", – сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Новые Санжары ситуация нацгвардейцы Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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