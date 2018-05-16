В ОБСЕ обеспокоены обысками в "РИА Новости-Украина"

Вчера, 23:23

В ОБСЕ отреагировали на ситуацию по "РИА Новости"

Арлем Дезир, фото из открытых источников
Арлем Дезир, фото из открытых источников

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за обысков в редакции и в домах сотрудников "РИА Новости-Украина".

Об этом говорится в заявлении Дезира на сайте ОБСЕ.

"Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда на офисы российских СМИ в Киеве, ареста журналистов и обыска в домах журналистов. Я снова призываю власти воздерживаться от необоснованных ограничений работы иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и свободу СМИ", – отмечается в заявлении Дезире.

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Он подчеркнул, что борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации.

Ранее в этот день СБУ сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости – Украина" в Киеве.

Во вторник утром в Киеве правоохранители также задержали Кирилла Вышинского.

Как сообщали в СБУ, в настоящее время предварительная квалификация уголовного правонарушения ч.1 ст. 111 – это госизмена.
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"Сегодня"

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