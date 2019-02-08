В ОБСЕ отреагировали на недопуск наблюдателей РФ на выборы в Украину

Любые наблюдатели в международной миссии представляют не конкретно свою страну, а всю ОБСЕ, объяснила директор БДИПЧ

Ингбйорг Сольрун Гисладоттир. Фото: OSCE/Maria Kuchma.

В ОБСЕ отреагировали на недопуск наблюдателей РФ на выборы в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d4e/a79/5c5d4ea7960dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d4e/a79/5c5d4ea7960dc.jpg 2019-02-08T11:42:00+02:00 Политика Любые наблюдатели в международной миссии представляют не конкретно свою страну, а всю ОБСЕ, объяснила директор БДИПЧ

Принятый Верховной Радой закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине возмутил ОБСЕ. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир считает, что это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами. Об этом говорится на сайте ОБСЕ.

В своем письме в Министерство иностранных дел Украины она выразила глубокое разочарование в связи с принятием этого закона.

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника (России) не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом", – заявила Гисладоттир.

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Директор БДИПЧ отметила, что любые наблюдатели в международной миссии представляют не конкретно свою страну, а всю ОБСЕ.

Как сообщалось, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене (Австрия) заявлял, что решение Киева нарушает обязательства Украины в ОБСЕ и саботирует международный мониторинг. "Заявления Киева грубейшим образом попирают основополагающие обязательства ОБСЕ в электоральной сфере и направлены, по сути, на саботирование международного мониторинга предстоящего 31 марта голосования".

В свою очередь в МИД Украины озвучили позицию по российским наблюдателям на выборах. Спикер ведомства Екатерина Зеленко напомнила, что ранее БДИПЧ справлялось с наблюдением за выборами и без участия граждан конфликтующих стран. Она подчеркнула, что в 2018 году украинских наблюдателей не было на российских президентских выборах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.

В то же время президент Петр Порошенко заявлял на днях, что отдаст приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину. "Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России. – Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен".

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