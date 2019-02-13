В ОБСЕ снова не подтверждают присутствие российских войск на Донбассе

Украинский дипломат рассказал о тысячах военных РФ на востоке Украины, но его слова опроверг Апакан

Фото: Сегодня

В ОБСЕ снова не подтверждают присутствие российских войск на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3cf/7d2/5c63cf7d2c508.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3cf/7d2/5c63cf7d2c508.jpg 2019-02-13T10:00:00+02:00 Политика Украинский дипломат рассказал о тысячах военных РФ на востоке Украины, но его слова опроверг Апакан

В ОБСЕ снова "не видят" российских военных на Донбассе. На этот раз глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Эртурул Апакан не подтвердил слова постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко о присутствии российских войск на востоке Украины. Об этом шла речь в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Так, украинский дипломат рассказал присутствующим, что на Донбассе с боевиками работают российские кураторы, а поддерживают боевиков 87 тысяч российских военнослужащих. "Количество российского оружия и военных на Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремление России урегулировать конфликт".

В ответ на слова украинского коллеги постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил выслушать представителя ОБСЕ.

"Я бы хотел воспользоваться присутствием здесь господина Апакана и господина (специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина. – Ред.) Сайдика, чтобы у них узнать, много ли они видели на Донбассе российских войск, знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинских постпред и могут ли они их подтвердить?", – сказал российский дипломат.

В свою очередь Апакан не подтвердил слова украинского дипломата.

"Чтобы избежать недопонимания, я хочу сказать, что в этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами", – отметил он.

Отметим, что осенью прошлого года уже бывший заместитель Апакана Александр Хуг заявлял, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе. Он говорил, что представители миссии видели людей с опознавательными знаками армии РФ на форме, но ее якобы можно купить в любом месте.

В августе 2017 года наблюдатели заявляли, что видели знаки отличия России. По словам Хуга, наблюдатели общались с людьми, которые назвались военными РФ.

В октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.