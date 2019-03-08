В ОБСЕ США призвали Россию прекратить насилие на востоке Украины

Маркис выразил обеспокоенность по поводу ограничений, с которыми сталкивается миссия при реализации своего мандата

Фото: ОБСЕ.

В ОБСЕ США призвали Россию прекратить насилие на востоке Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/657/5d0/5c76575d04447.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/657/5d0/5c76575d04447.jpg 2019-03-08T00:55:00+02:00 Политика Маркис выразил обеспокоенность по поводу ограничений, с которыми сталкивается миссия при реализации своего мандата

Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис, выступая 7 марта на заседании Постоянного совета организации, заявил, что Россия на протяжении уже пяти лет дестабилизирует Украину с помощью конфликта, который искусственно обостряется на востоке страны, и продолжает нарушать обязательства согласно Минским соглашениям, которые являются дорожной картой на пути к миру.

По словам Макриса, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает многочисленные нарушения Минских договоренностей, причем большинство из них – на территориях, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

"Соединенные Штаты вновь призывают Российскую Федерацию, как подстрекателя этого конфликта, заставить подконтрольные ей силы прекратить насилие в Донбасском регионе. Вместо полумер и пустых обещаний Россия должна принять меры для прекращения конфликта, который она спровоцировала и продолжает разжигать", – заявил Макриса.

Он также выразил обеспокоенность по поводу сообщений СМИ об ограничениях, с которыми сталкивается миссия при реализации своего мандата. В докладе миссии сообщается, что число таких случаев возросло на 60 процентов, причем 75 процентов случаев зафиксировано на территориях, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов. По его словам, их силы намеренно ограничивают наблюдателям доступ в районы, где они могут стать свидетелями участия России в конфликте. Макрис от имени Соединенных Штатов призвал Россию и подконтрольные ей силы уважать мандат СММ, который предусматривает обеспечение безопасного доступа сотрудников миссии ко всей суверенной территории Украины.

Макрис также заявил, что США призывают Россию немедленно освободить украинские военные суда и 24 моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе. Он назвал действия российских сил "неоправданными и возмутительными".

Представитель американской миссии также выразил возмущение по поводу того, что Россия военнизировала Крым, превратив его в "платформу для осуществления дальнейших актов агрессии в отношении Украины". По его словам, российская оккупационная власть подвергает притеснениям крымских татар и других жителей Крыма, выступающих против оккупации. В качестве примера он привел крымскотатарского активиста Решата Аметова, который пропал в марте 2014 года и, судя по всему, подвергся пыткам и был убит. Похожая судьба постигла еще около десятка активистов, которые пропали без вести или были найдены мертвыми.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех узников совести и привлечь к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека, включая исчезновениями, физическим и психологическим насилием и убийствами", – подчеркнул Макриса.

В завершение он подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальными водами.

"Мы не признаем и никогда не признаем попытку России аннексировать Крым", - заявил американский дипломат.

Он также добавил, что санкции, связанные с минским соглашениями, останутся в силе до полного выполнения Россией ее обязательств, а санкции, связанные с Крымом – к возвращению полного контроля над полуостровом Украины.

Напомним, Европейский Союз призвал Россию вернуть своих офицеров в Совместный центр координации и контроля по прекращению огня (СЦКК) на Донбассе, чтоб решить проблему препятствия работе наблюдателей ОБСЕ со стороны боевиков. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Вене в Twitter.

Ранее мы писали, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что снова фиксируют сосредоточение танков и артиллерии на оккупированном Донбассе.

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