В Одессе ждут Зеленского: репетируют масштабный морской парад (фото)

Для президента оборудовали защищенную площадку на территории одной из прибрежных пограничных застав

В Одессе моряки продолжают репетировать морской парад ко Дню флота, который должен пройти 5 июля. За действом будет наблюдать президент Украины Владимир Зеленский, который должен прибыть завтра утром. Об этом пишет "Думская".

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Для него уже оборудовали защищенную площадку на территории одной из прибрежных пограничных застав.

По информации из местной ОГА, в субботу президент проинспектирует выполнение программы "Большое строительство" – строительство спортивного комплекса средней школы в городе Южный. В воскресенье глава государства примет участие в торжественных событиях по случаю Дня военно-морских сил Украины. Аккредитоваться на мероприятия журналисты уже не смогут – процедура завершена, – сообщает в Telegram-канал PavlovskyNews.

Зеленский может осмотреть ремонт моста через Хаджибейскую дамбу и посетить пляж "Дельфин", где собираются начать подготовку к поднятию танкера Delfi.

А в параде будут участвовать корабли и катерный состав Военно-морских сил Украины, Морской охраны Госпогранслужбы и КП "Морская поисково-спасательная служба". Всего — около двух десятков единиц, например, флагман ВМСУ фрегат F130 "Гетман Сагайдачный".

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Кроме флагмана, от ВМСУ в параде будут участвовать катера типа "Айленд" Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", несколько малых бронекатеров типа "Гюрза-М" проекта 58155, аварийно-спасательное судно А715 "Александр Охрименко", штабное судно А811 "Балта", малый разведывательный корабль А512 "Переяславль", малый десантный катер L434 "Сватово", санитарный катер А782 "Сокаль" и учебные катера.

Морская охрана ГПСУ выделила свои корабли BG62 "Подолье" и BG200 "Балаклава", Морская поисково-спасательная служба — корабль "Сапфир" и пару скоростных спасательных катеров.

Также ожидается проход над кильватерной колонной авиации ВМСУ — транспортных самолетов Ан-26, вертолетов Ми-14, Ми-8МСБВ и посадка вертолета Ка-27 на полетную палубу "Гетмана Сагайдачного".

В пресс-центре командования ВМСУ заявили, что никакого парада не будет: флот, мол, готовится к учениям Sea Breeze.

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Ранее сообщалось, что море в Одессе превратилось в зеленый кисель.

Видео: Facebook/Viknianskiy Nikolay

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