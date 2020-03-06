Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

В Офисе генпрокурора появился временный руководитель

6 марта, 15:37

Денис Беспалов

Виктор Чумак будет исполнять обязанности генпрокурора

После отставки Руслана Рябошапки исполнять обязанности генерального прокурора будет Виктор Чумак. Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса генпрокурора в разделе "руководство".

По данным СМИ, первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку. На сайте Офиса генпрокурора в разделе "руководство" какая либо-информация о Касько отсутствует.

Как известно, 5 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Украины депутаты большинством голосов поддержали постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Следствием решения является отставка генпрокурора. При этом кресло остается вакантным: кандидатуры нового генпрокурора пока лишь обсуждаются.

Реклама

Президент Владимир Зеленский считает, что Руслан Рябошпка не справился со своей работой. Он считает, что если человек не показал результат, то должен уйти с занимаемой должности.

В тренде
Суд разрешил арест главы СБУ и командующего внутренними войсками времен Януковича

Напомним, 11 сентября 2019 года Виктор Чумак был назначен на должность Главного военного прокурора. В начале января 2020 года он был назначен на должность заместителя Генпрокурора.

Виктор Чумак – украинский юрист, генерал-майор юстиции в запасе. Дважды был народным депутатом – в VII и VIII созывах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Виктор Чумак Руслан Рябошапка Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорили
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорилиПолитика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил Гончарука
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил ГончарукаПолитика
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...