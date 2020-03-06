В Офисе генпрокурора появился временный руководитель

После отставки Руслана Рябошапки исполнять обязанности генерального прокурора будет Виктор Чумак. Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса генпрокурора в разделе "руководство".

По данным СМИ, первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку. На сайте Офиса генпрокурора в разделе "руководство" какая либо-информация о Касько отсутствует.

Как известно, 5 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Украины депутаты большинством голосов поддержали постановление о недоверии генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Следствием решения является отставка генпрокурора. При этом кресло остается вакантным: кандидатуры нового генпрокурора пока лишь обсуждаются.

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Президент Владимир Зеленский считает, что Руслан Рябошпка не справился со своей работой. Он считает, что если человек не показал результат, то должен уйти с занимаемой должности.

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Напомним, 11 сентября 2019 года Виктор Чумак был назначен на должность Главного военного прокурора. В начале января 2020 года он был назначен на должность заместителя Генпрокурора.

Виктор Чумак – украинский юрист, генерал-майор юстиции в запасе. Дважды был народным депутатом – в VII и VIII созывах.

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