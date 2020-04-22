В Офисе президента прокомментировали встречу Зеленского с Саакашвили

В Офисе президента подтвердили, что Владимир Зеленский встречался с бывшим президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, обсудив с ним возможность его работы в украинском правительстве.

На Банковой отметили важный момент – Саакашвили уже имеет опыт успешного внедрения реформ.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михеил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", – сообщили в ОПУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. В связи с этим политик изложит свои планы депутатам в Раде. По его словам, он намерен помочь Украине перенести мировой кризис с наименьшими потерями.

Отметим, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила, что в пятницу Саакашвили приглашен на заседание этой политической силы, где ему хотят задать вопросы относительно его возможной работы в правительстве.

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Напомним, ранее на какие только должности не сватали политика. На днях появились слухи, что он может возглавить ГБР. В свою очередь сам Саакашвили рассказал о премьерских амбициях. Он отмечал, что ему близки заявления Зеленского касаемо развития Украины.

Смотрите также интервью Саакашвили телеканалу "Украина 24":

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