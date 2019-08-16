В Офисе Президента рассказали о главном авторе речей Зеленского

В инаугурационной речи Зеленского есть очень много есть мыслей и таких находок лично президента

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Президент Украины Владимир Зеленский является главным автором своих речей и обращений

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента по гуманитарным вопросам Юрий Костюк, – пишет Громадское.

"У нас есть такой узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, президент", – заявил он.

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По словам замруководителя ОП, в инаугурационной речи "очень много есть мыслей и таких находок лично президента".

"Это совместное было. У нас нет такой схемы, что я пришел, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал", — прокомментировал обращение Зеленского к украинцам и президенту РФ Владимира Путина заместитель главы Офиса Президента.

Но он заявил, что "ключевые, важные, масштабные обращения, если это не спонтанное — обсуждаются".

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"У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в "Студии "Квартал 95", я, который работал в "Студии "Квартал 95". Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется", — резюмировал Костюк.

Напомним, также "Сегодня" выяснили, что ждут украинцы от президента. Решение конфликта на Востоке Украины – на втором месте среди народных ожиданий.

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