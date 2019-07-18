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В Офисе Зеленского предложили механизм освобождения Сенцова

18 июля, 23:40

Предлагаем России сделать свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова, – заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель

Олег Сенцов
Олег Сенцов. Фото: Facebook

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на предложение Российской Федерации освободить главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского предложили сделать РФ аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", – заметила Юлия Мендель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. "Возвращение Вышинского – это могло бы быть прекрасным первым шагом", – сказал Песков.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", – добавил он.

Стоит отметить, что 22 июля истекает срок заключения Кирилла Вышинского под стражу – после этой даты, если судьи не примут решение продлении меры пресечения журналисту, его должны будут освободить.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский может быть освобожден из-под ареста уже в понедельник, на заседании Подольского районного суда Киева.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене, за что ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 10 июня этого года ему зачитали полный текст приговора, однако главред "РИА Новости Украина" не признал свою вину.

Суд по делу Кирилла Вышинского является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег обмен, Песков, Сенцов, вышинский, Мендель

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Источник:

Интерфакс-Украина

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