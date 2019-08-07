В оккупированном Крыму освободили политзаключенного Стешенко

Освобожден политзаключенный Александр Стешенко, который в 2018 году был приговорен к двум годам лишения свободы подконтрольным России "судом" в оккупированном Крыму.
Об этом в Facebook сообщил руководитель "Объединения родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котельянец.
"Сегодня мы в Объединении родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 году ФСБ посадили в Крыму за якобы планы поджечь дом муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни", - написал он.
По словам Котельянца, Стешенко отпустили по процедуре условно-досрочного освобождения.
Он добавил, что освобожденного политзаключенного доставили домой, в Харьков.
Напомним, Стешенко был задержан в апреле 2018 "при въезде на территорию Крыма". Тогда ФСБ России обвинила Меджлис в создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму для запугивания "пророссийски настроенных" крымских татар.
Напомним, что на встрече в Киев Москалькова и Денисова обсудили механизм возвращения граждан Украины, удерживаемых в оккупированном Крыму и России.
Как мы уже писали, по словам президента России Владимира Путина, военнопленные украинские моряки могут быть освобождены только после завершения судебного разбирательства.
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