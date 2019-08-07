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В оккупированном Крыму освободили политзаключенного Стешенко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 2019-08-07T00:04:00+03:00 Политика Освобожденного политзаключенного доставили домой, в Харьков

Освобожден политзаключенный Александр Стешенко, который в 2018 году был приговорен к двум годам лишения свободы подконтрольным России "судом" в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщил руководитель "Объединения родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котельянец.

"Сегодня мы в Объединении родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 году ФСБ посадили в Крыму за якобы планы поджечь дом муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни", - написал он.

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По словам Котельянца, Стешенко отпустили по процедуре условно-досрочного освобождения.

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Он добавил, что освобожденного политзаключенного доставили домой, в Харьков.

Напомним, Стешенко был задержан в апреле 2018 "при въезде на территорию Крыма". Тогда ФСБ России обвинила Меджлис в создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму для запугивания "пророссийски настроенных" крымских татар.

Напомним, что на встрече в Киев Москалькова и Денисова обсудили механизм возвращения граждан Украины, удерживаемых в оккупированном Крыму и России.

Как мы уже писали, по словам президента России Владимира Путина, военнопленные украинские моряки могут быть освобождены только после завершения судебного разбирательства.

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