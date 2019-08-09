В округе 210 в Черниговской области до сих пор не определили победителя

Избиратели из местного гериатрического пансионата заявили, что их незаконно использовали в судебных разбирательствах

/ Фото: Сегодня

В округе 210, что в Черниговской области, до сих пор не определили победителя-мажоритарщика.

По электронным протоколам, с отрывом в сотню голосов здесь выиграл самовыдвиженец Сергей Коровченко.

Его оппонент с этим не смирился. Сначала добился частичного пересчета голосов. Но когда и это не помогло, пошел другим путем.

Пациенты местного гериатрического пансионата рассказали, что к ним пришли неизвестные и заставили подписать чистые листы якобы для социальных служб. А потом от их имени подали в суд заявление, что они, мол, не голосовали в день выборов поэтому, дескать, и результаты голосования следует признать недействительными.

Возмущенные пациенты уже написали заявления в полицию.

"Да если бы Вы увидели тех мордоворотов, Вы бы и смертный приговор подписали. Испугался, я даже есть перехотел", – говорит один из пациентов.

"Используется цинизм и обман, чтобы добиться своего результата. Верите, если этот человек на выборах использует такие механизмы, то я боюсь даже думать, что будет, когда он попадет в законодательные органы", – говорит адвокат избирателей Козелецкого гериатрического пансионата Василий Федорчук.

Отметим, 21 июля в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на место голосования в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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