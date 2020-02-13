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В Оман прилетал секретарь Совбеза России, когда там был Зеленский – СМИ

13 февраля, 23:16

Российский силовик прилетел самолетом, который спустя сутки доставил президента Украины, - утверждают СМИ

Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди

Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди / Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают Схемы и "Радио Свобода".

Журналисты утверждают, что российский чиновник прилетел в ночь на 8 января чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины в Киев.

СМИ сообщают эту информацию со ссылкой на два несвязанных между собой источника.

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Тем временем в Офисе украинского президента отрицают знакомство Зеленского с Патрушевым.

"Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым".

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А в Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, однако с ним связаться не удалось.

Также ранее экс-глава Офиса президента Андрей Богдан сделал важное признание о визите Зеленского в Оман.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины летал в Оман в начале января этого года вместе со своей супругой, а жили они в шикарном 5-звездочном отеле. Там он провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине.

Однако этот визит вызвал много споров в Украине. Так, например, в МИДе заявляли, что организацией визита главы государства в Оман занимались дипломаты через посольство в этой стране. Позже стало известно, за чей счет Зеленский летал в Оман.

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Россия Оман Украина Владимир Зеленский патрушев

Источник: Радио Свобода

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