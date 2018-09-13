В ООН обнародовали доклад о преступлениях России в Крыму

За пару лет РФ незаконно отправила в армию 12 тысяч крымчан и десятки людей были задержаны

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине озвучила ряд нарушений международного права в оккупированном Крыму, среди которых задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары. С таким докладом выступила глава миссии Фиона Фрейзер.

Незаконный призыв и перезаселение Крыма

Москва вопреки международному праву установила на оккупированном полуострове свои законы и даже проводила выборы президента России, а с 2015 года начала призывать в свои Вооруженные силы на военную службу крымчан. Всего было призвано около 12 тысяч человек, а также привлекает к уголовной ответственности тех, кто не хочет служить.

В докладе говорится, что с каждым годом Россия ужесточат призывную кампанию: если в 2015 году были призваны 500 парней, а этой весной уже 2,8 тыс. За уклонение от призыва были осуждены по меньшей мере 9 человек.

Помимо призывников страдают задержанные и заключенные лица, которых отправляют на российскую территорию для суда или отбывания наказания.

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Также Фрезер напомнила о депортации крымчан на материковую Украину или в другие страны, а вместо их заселяет полуостров россиянами, в частности переводит туда госслужащих.

"Мы задокументировали тяжелые нарушения прав человека, такие как незаконное содержание под стражей, пытки, похищения и насильственные исчезновения", – отметила глава миссии.

Репрессии и пытки против жителей Крыма

Одной из главных проблем в ООН называют репрессии в Крыму против крымских татар, поскольку почти 80% обысков сотрудники ФСБ РФ провели именно в домах коренных жителей полуострова. Председатель Мониторинговой миссии ООН напомнила, что деятельность Меджлиса крымскотатарского народа до сих пор запрещена, несмотря на постановление, вынесенное в апреле прошлого года Международным судом ООН, в котором РФ обязали отменить этот запрет.

Фрейзер отметила, что оккупанты преследуют крымчан за политическое инакомыслие. Она напомнила об Олеге Сенцове, Владимире Балухе, которые голодают в знак протеста против сфабрикованных и политически мотивированных обвинений. Она призвала вернуть всех задержанных из РФ.

Согласно докладу миссии ООН, в период с 13 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года в Крыму задокументирован 81 случай нарушения прав человека, "жертвами которых стали 167 человек, в том числе 34 женщины и 72 представителя национальных меньшинств". В докладе говорится, что к лицам, которых содержали под стражей, применялись запрещенные методы, в частности, пытки электрическим током и сексуальное насилие. С начала оккупации количество насильственных исчезновений возросло до 40.

Доклад основан на результатах почти 200 интервью, встреч и выездов на места, проведенных Мониторинговой миссией ООН по правам человека на материковой части Украины, потому что Российская Федерация продолжает отказывать экспертам организации в доступе в Крым, вопреки резолюциям Генеральной ассамблеи ООН.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.