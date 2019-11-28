В ООН отказались принять делегацию "кремлевских" татар

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

В Совете Организации Объединенных Наций по правам человека отказались зарегистрировать для участия в своем форуме делегацию из оккупированного Крыма.

Как заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, на двухдневной сессии в Швейцарии планируется обсуждение вопросов, связанных с национальными меньшинствами – образование, языки и права.

"Коллег — крымских татар — не пустили на сессию без объяснения причин. Мы все должны были до того, как подавать документы на визу в Швейцарию, зарегистрироваться на форум ОНН. Регистрация у меня лично заняла более двух недель, у людей из России это обычно занимает несколько часов. А нашим коллегам из числа крымских татар подтверждение не пришло вообще", — сказала Гридчина.

Реклама

По ее словам, жителей оккупированного полуострова на сессии также будет представлять "депутат" Госдумы РФ Руслан Бальбек, известный своей прокремлевской позицией.

Напомним, на этой неделе председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что компания Apple признала оккупированный Крым "частью России" и внесла правки в свою продукцию.

Ранее в этом месяце третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, включая вопросы прав человека, принял резолюцию, которая касается аннексированного Крыма.

В ГА ООН напомнили о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным, а также потребовали от России прекратить переселение на оккупированный полуостров своего населения и принудительное выселение коренных жителей с целью изменения демографической ситуации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама