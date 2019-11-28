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В ООН отказались принять делегацию "кремлевских" татар

28 ноября, 15:11

Представители Кремля из Крыма собирались участвовать в официальной конференции

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

В Совете Организации Объединенных Наций по правам человека отказались зарегистрировать для участия в своем форуме делегацию из оккупированного Крыма.

Как заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, на двухдневной сессии в Швейцарии планируется обсуждение вопросов, связанных с национальными меньшинствами – образование, языки и права.

"Коллег — крымских татар — не пустили на сессию без объяснения причин. Мы все должны были до того, как подавать документы на визу в Швейцарию, зарегистрироваться на форум ОНН. Регистрация у меня лично заняла более двух недель, у людей из России это обычно занимает несколько часов. А нашим коллегам из числа крымских татар подтверждение не пришло вообще", — сказала Гридчина.

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По ее словам, жителей оккупированного полуострова на сессии также будет представлять "депутат" Госдумы РФ Руслан Бальбек, известный своей прокремлевской позицией.

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Напомним, на этой неделе председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что компания Apple признала оккупированный Крым "частью России" и внесла правки в свою продукцию.

Ранее в этом месяце третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, включая вопросы прав человека, принял резолюцию, которая касается аннексированного Крыма.

В ГА ООН напомнили о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным, а также потребовали от России прекратить переселение на оккупированный полуостров своего населения и принудительное выселение коренных жителей с целью изменения демографической ситуации.

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Швейцария Крым ООН крымские татары оккупанты оккупация Крыма

Источник: ТАСС

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