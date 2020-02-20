В ООН призвали Россию вывести свои силы из Украины

Восемь европейских стран призывают РФ выполнить обязательства согласно Минским соглашениям, вывести свои войска из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку боевикам на Донбассе. Об этом заявил генеральный директор отдела политики МИД Эстонии Лембит Уйбо, выступая от имени стран северной Европы и Балтии на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает УНН.

"Сегодня я имею честь выступать от имени восьми стран северной Европы и Балтии — Дании, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Эстонии", — сказал Уйбо.

Реклама

Он высказал благодарность за созыв дискуссии.

"Страны северной Европы и Балтии подтверждают свою решительную поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая территориальные воды. Мы осуждаем незаконную аннексию АР Крым и города Севастополь Россией и привержены выполнению политики непризнания ЕС, включая ограничительные меры. Настоятельно призываем Российскую Федерацию соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины", — заявил дипломат.

Он подчеркнул: соблюдение территориальной целостности и запрет на применение силу — это принципы международного права, которые Россия явно нарушает.

"Инициатива России в прошлом году, связанная с выдачей в упрощённом порядке своих паспортов жителям Донбасса, явно идёт вразрез с духом и буквой Минских соглашений и перспективами урегулирования конфликта. Мы призываем РФ выполнить свою приверженность по смыслу Минских соглашений, вывести свои вооруженные силы из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку вооруженным Донецку и Луганску", — резюмировал дипломат.

Напомним, на этой неделе проходят сразу два события на площадках ООН. 18 февраля Совет Безопасности ООН собирался по инициативе Российской Федерации, дабы рассмотреть вопрос выполнения Украиной Минских договоренностей. И по его итогам страны-участницы, среди которых США, Франция, Бельгия, Германия и Польша призвали Россию вывести свои силы с Донбасса и Крыма, а также придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями.

А уже спустя два дня Генеральная Ассамблея ООН собралась на специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях нашей страны – после того, как боевики на Донбассе пошли на прорыв нашей линии обороны:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама