В ООН Украина призвала ввести санкции против российских портов в Азове

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал ООН реализовать новый комплекс санкций в отношении Российской Федерации в связи с российской агрессией в Азовском море.

Об этом он сказал на внеочередном заседании Совбеза ООН, передает УНН.

"Преступный режим Кремля вновь продемонстрировал, что он не остановит свою агрессивную политику и готов идти на любые акты агрессии против украинского государства. Драматическая эскалация ситуации требует немедленной реакции международного сообщества", – сказал Ельченко.

Украина призвала Российскую Федерацию немедленно освободить украинских моряков и лодки, захваченные накануне.

"Мы также призываем международное сообщество реализовать новый комплекс санкций с целью помочь ситуации в регионе, в частности в отношении российских портов в Азовском море", – сказал он.

Усиление давления на РФ, по мнению Ельченко, поможет разблокировать проход через Керченский пролив.

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Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

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