В ООН взялись за российские войска в Крыму

В МИД Украины рассказали, когда ожидают принятия решения по милитаризации Россией украинского полуострова

/ Фото: Минобороны РФ

В Организации объединенных наций начали консультации с украинской стороной по проекту резолюции Генеральной ассамблеи ООН относительно российских войск в оккупированном Крыму. Об этом сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"В ООН вместе с послом Ельченко (постпредом Украины в ООН Владимиром Ельченко – ред.) начали консультации по проекту резолюции ГА ООН против милитаризации Россией оккупированного Крым. Планируем обеспечить его принятие до конца этого года", – написал он.

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Отметим, в 2018 году Ельченко заявлял, что оккупация и последующая милитаризация Крыма имеет далеко идущие последствия для безопасности не только в Черноморском регионе, но во всей Южной Европе. В свою очередь первый вице-президент НАНУ, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин отмечал, что незаконная аннексия и милитаризация Крыма может превратить Черноморский бассейн в зону военного противостояния.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве обороны ранее уже отмечали, что российская группировка в Крыму несет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона, где находятся самолеты, корабли, танки и другое вооружение. Также была озвучена численность армии РФ в Крыму.

Также на полуострове существует и другая проблема, помимо его превращения в военную базу. Оккупанты заселяют Крым россиянами в попытках изменить демографию оккупированного полуострова. Это отмечали и в ООН. Подробней смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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