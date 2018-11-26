В Оппоблоке рассказали, когда определятся с голосованием о введении военного положения

Депутаты фракции также удивлены информации о том, что ВР будет рассматривать вопрос в закрытом режиме

Фракция партии "Оппозиционный блок" примет решение о голосовании за введение военного положения "после изучения всех аргументов, которые нам предоставит власть". Об этом "Сегодня" сообщил народный депутат (фракция Оппоблок) Игорь Шурма.

По его словам, на данный момент у народных депутатов имеется множество вопросов, требующих ответов.

"Мы имеем аннексию Крыма, вторжение на Донбасс, бомбардировки мирных людей, сбитый самолет с нашими десантниками, имеем тысячи погибших. И все это не было причиной введения военного положения. Сегодня задержание нескольких кораблей стало такой причиной. Я не против, если мне покажут аргументы – возможно, есть что-то что я не знаю. Но по тому, что я вижу, есть много вопросов", – сказал Игорь Шурма.

Народный депутат отметил, что фракция соберется накануне заседания парламента. Однако не исключил, что решение по голосованию будет принято уже в ходе внеочередного заседания ВР.

"Возможно, на фракции будет принято решение выслушать все стороны, а затем уже принимать решение по голосованию", – сказал Игорь Шурма.

Также народный депутат высказал удивление информации СМИ о том, что заседание ВР будет закрытым.

"Закон "О регламенте" говорит, что закрытым заседание может быть в том случае, если такое решение поддержит большинство депутатов. Откуда вчера взялась информация, что заседание пройдет в закрытом режиме закрытым для меня непонятно. Также непонятно, почему СНБОУ рассматривала вопрос введение военного положения в прямом эфире, а заседание парламента должно быть закрытым? Моя позиция, что руководство парламента, прежде чем объявлять заседание закрытым, должно поставить этот вопрос на голосование. В противном случае будет иметь место нарушение Конституции", – сказал Игорь Шурма.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине – из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".