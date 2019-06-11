В "Оппозиционном блоке" назвали кандидатуру на пост премьера
Новинский считает Бориса Колесникова лучшим кандидатом на должность главы правительства
Глава парламентской фракции "Оппозиционного блока", народный депутат Вадим Новинский считает, что лучшим кандидатом на должность премьер-министра Украины является председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.
По его мнению, Борис Колесников мог бы стать успешным премьером, поскольку за его плечами – огромный опыт.
"Это человек, который вытянул на своих плечах Чемпионат Европы по футболу в 2012 году. Когда он пришел в правительство, до Евро-2012 оставалось меньше двух лет. Все лежало в руинах. От УЕФА приходили сообщения о том, что если не сдвинемся с мертвой точки, то у нас заберут право на проведение Чемпионата", – рассказал Новинский в эфире телеканала ZIK.
По словам народного депутата, Борис Колесников приложил титанические усилия для того, чтобы Евро-2012 прошел на высочайшем уровне. "И оценка этому дана как со стороны УЕФА, так и ФИФА", – отметил лидер фракции "Оппозиционного блока".
По мнению Вадима Новинского, деятельность уходящей власти сложно назвать реформаторской.
"То, что они делали, это – не реформы. Реформы, в какой бы сфере ни проводились, должны улучшать жизнь людей. Если речь идет о реформе образования, значит должны повышаться стандарты образования, если о реформе медицины, значит, медицинские услуги должны стать более доступными, а реформа пенсионного обеспечения должна привести к достойным пенсиям. Я считаю, что Борис Колесников смог бы провести необходимые преобразования во всех сферах деятельности и привести страну к успеху", – подытожил Новинский.
Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока" .
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия иира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.
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