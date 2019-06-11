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В "Оппозиционном блоке" назвали кандидатуру на пост премьера

11 июня, 14:41

Новинский считает Бориса Колесникова лучшим кандидатом на должность главы правительства

Вадим Новинский. Фото: "Оппоблок"
Вадим Новинский. Фото: "Оппоблок".

Глава парламентской фракции "Оппозиционного блока", народный депутат Вадим Новинский считает, что лучшим кандидатом на должность премьер-министра Украины является председатель политсовета "Оппозиционного блока", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.

По его мнению, Борис Колесников мог бы стать успешным премьером, поскольку за его плечами – огромный опыт.

"Это человек, который вытянул на своих плечах Чемпионат Европы по футболу в 2012 году. Когда он пришел в правительство, до Евро-2012 оставалось меньше двух лет. Все лежало в руинах. От УЕФА приходили сообщения о том, что если не сдвинемся с мертвой точки, то у нас заберут право на проведение Чемпионата", – рассказал Новинский в эфире телеканала ZIK.

По словам народного депутата, Борис Колесников приложил титанические усилия для того, чтобы Евро-2012 прошел на высочайшем уровне. "И оценка этому дана как со стороны УЕФА, так и ФИФА", – отметил лидер фракции "Оппозиционного блока".

По мнению Вадима Новинского, деятельность уходящей власти сложно назвать реформаторской.

"То, что они делали, это – не реформы. Реформы, в какой бы сфере ни проводились, должны улучшать жизнь людей. Если речь идет о реформе образования, значит должны повышаться стандарты образования, если о реформе медицины, значит, медицинские услуги должны стать более доступными, а реформа пенсионного обеспечения должна привести к достойным пенсиям. Я считаю, что Борис Колесников смог бы провести необходимые преобразования во всех сферах деятельности и привести страну к успеху", – подытожил Новинский.

Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия иира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.

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Тег премьер, Колесников, Новинский, оппоблок

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