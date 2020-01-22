В ОПУ рассказали, будет ли встреча Зеленского с Путиным в Израиле

Первая встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным состоялась в Париже в декабре. Теперь в России пустили слух, что они могут встретиться в Израиле в ближайшие дни. В Офисе президента опровергли это и заявили, что такая встреча не планируется.
У главы украинского государства в планах встречи с высшим руководством Израиля – президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Также он примет участие в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста.
"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, в настоящее время не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", – отметили в ОПУ.
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Отметим, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram написал, что "в Израиле завтра (23 января) состоится встреча президентов России и Украины", при этом не ссылаясь ни на какие источники.
В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина. После первой встречи были достигнуты определенные договоренности, а теперь нужно дать новый импульс в их выполнении.
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