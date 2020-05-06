В отношении Рябошапки открыто уголовное производство

Бывший генеральный прокурор Руслане Рябошапка был уволен в начале марта, а теперь в отношении него Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство.

Это изданию LB.ua подтвердили в САП.

Отмечается, что антикоррупционеры расследуют возможное совершение правонарушения по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

Реклама

"Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4", – сообщили в САП.

В свою очередь сам Рябошапка, который сейчас находится с семьей во Франции, подтвердил, что действительно открыто уголовное производство.

"Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП – ред.) отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура", – сказал бывший генпрокурор.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама