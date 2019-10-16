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В Палате представителей решили пока не голосовать за процедуру импичмента Трампа

16 октября, 04:57

В законодательстве нет такого требования, чтобы мы проводили голосование, - заявила Пелоси

/ Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Палата представителей Конгресса США полного состава пока не собирается проводить голосование по процедуре импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила на пресс-конференции спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

"В законодательстве нет такого требования, чтобы мы проводили голосование, так что на данный момент мы не будем проводить голосование", — сказала она.

К проведению соответствующего голосования Пелоси призывает Белый дом. Как ранее сообщал со ссылкой на источники новостной портал Аxios, Трамп и его сторонники полагают, что таким образом у республиканцев появится возможность больше повлиять на ход слушаний и другие аспекты расследования.

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Напомним, по меньшей мере 215 демократов Палаты представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.

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Кроме того, мы писали, что демократы Палаты представителей Конгресса требуют от министра энергетики США Рика Перри к 18 октября предоставить документы по расследованию дела об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США президент импичмент Дональд Трамп Демократы Пелоси

Источник: ТАСС

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