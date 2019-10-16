В Палате представителей решили пока не голосовать за процедуру импичмента Трампа

В законодательстве нет такого требования, чтобы мы проводили голосование, - заявила Пелоси

/ Фото: REUTERS/Carlos Jasso

Палата представителей Конгресса США полного состава пока не собирается проводить голосование по процедуре импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила на пресс-конференции спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

"В законодательстве нет такого требования, чтобы мы проводили голосование, так что на данный момент мы не будем проводить голосование", — сказала она.

К проведению соответствующего голосования Пелоси призывает Белый дом. Как ранее сообщал со ссылкой на источники новостной портал Аxios, Трамп и его сторонники полагают, что таким образом у республиканцев появится возможность больше повлиять на ход слушаний и другие аспекты расследования.

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Напомним, по меньшей мере 215 демократов Палаты представителей Конгресса США поддерживают начало процесса импичмента президента Дональда Трампа.

Кроме того, мы писали, что демократы Палаты представителей Конгресса требуют от министра энергетики США Рика Перри к 18 октября предоставить документы по расследованию дела об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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