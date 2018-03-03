ФОТОФАКТ. В палаточном городке под Радой нашли "железный трон" Саакашвили

Во время сегодняшнего визита полиции в палаточный городок под Верховной Радой правоохранители обнаружили "железный трон" экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Об этом в Twitter сообщил нардеп Антон Геращенко.

"В одной из палаток у Верховной Рады, в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов". Чем бы дитя не тешилось", – написал он.

"Железный трон". Фото: twitter.com/Gerashchenko

Информацию о "троне" подтвердил и нардеп Владимир Арьев. "Я думал, что золотой батон будет трудно превзойти. Но нет", – написал парламентарий в Facebook.

Ранее сообщалось, что в палаточном городке полиция обнаружила гранаты и взрывчатые вещества.

"На территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин", – говорится в сообщении.

Также в полиции отмечают, что жители палаточного городка оказывали неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо сотрудников полиции. В то же время в участки полиции доставлены более сотни человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции.

Начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 27 февраля у стен Верховной Рады произошли столкновения между активистами и полицией. Митингующие бросали в правоохранителей камни, применяли палки. В результате инцидента пострадали в районе десяти силовиков, примерно столько же было задержано митингующих.