В Париже нужно ставить вопрос о мирном соглашении между Украиной и Россией – Зеркаль

Я посоветовала бы сейчас обратиться к международному праву и к последним выводам Международного уголовного суда, - сказала Зеркаль

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Для реального урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинской стороне во время встречи в "нормандском формате" надо ставить вопрос о начале переговоров о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией с указанием обязательств сторон.

Об этом экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила в эфире одного из украинских телеканалов, – пишет Укринформ.

"Я посоветовала бы сейчас обратиться к международному праву и к последним выводам Международного уголовного суда, который определяет, что в Украине международный конфликт между двумя сторонами – между Украиной и Россией, потому мирное соглашение должно быть между Украиной и Россию с гарантиями и четкими положениями относительно обязательств сторон... Надо ставить вопрос о начале переговоров относительно мирного соглашения", – сказала Зеркаль.

Реклама

Она отметила, что существует и негативный опыт подписания мирных соглашений, в частности Дейтонские соглашения между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

"Но их к этому вынудили. Украина должна создать условия, при которых нас никто не будет заставлять, но мы будем исходить из того, что чтобы уладить ситуацию, нам нужна сделка, которая будет предоставлять нам определенные гарантии мира на Донбассе и за которую Россия будет нести международно-правовую ответственность", – акцентировала экс-заместитель министра.

В ответ на вопрос, сколько это может занять времени, Зеркаль спрогнозировала, что "на соглашение можно выйти за год, на реинтеграцию – через 5-10 лет".

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский уже озвучил свои приоритеты накануне встречи.

Тем временем в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама