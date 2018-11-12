Неудача Путина и переговоры по Донбассу: главное о встрече мировых лидеров в Париже

Президент России и США не встретились – у аналитиков две версии того, почему так произошло

11 ноября в Париже отметили столетнюю годовщину окончания Первой мировой войны. В мероприятиях, посвященных этому событию, участвовали главы семидесяти государств и международных организаций. Среди них – президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Петр Порошенко, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и другие.

Дата 11 ноября во Франции носит название Дня перемирия и отмечается с 2011 года. Именно в этот день ровно 100 лет назад был подписан Мирный договор, положивший конец Первой мировой войне. В День перемирия в стране поминают погибших не только на Первой мировой, но и во всех войнах, в которых когда-либо участвовала страна.

Лидеры государств начали съезжаться в Париж еще в субботу, 10 ноября. Одним из первых прибыл и президент США Дональд Трамп: он пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а значительную часть дня провел в резиденции посла США. Интересно, что глава Белого дома отменил запланированный визит на кладбище погибших во время Первой мировой войны американцев во Франции из-за плохой погоды.

Путин снова заставил всех ждать, а на Трампа напали Femen

Утром 11 ноября лидеры стран, за исключением Владимира Путина и Дональда Трампа, собрались в Елисейском дворце. После этого автоколонна с главами государств выдвинулась к Триумфальной арке, где состоялась памятная церемония. Путин и Трамп приехали на церемонию отдельно от всех, причем президент России прибыл последним, так что всем собравшимся пришлось его ждать. По словам политолога Владимира Фесенко, это обычная для Путина стратегия поведения.

"Это стиль Путина. Путин всегда опаздывает. Это не первая и не последняя встреча, на которую он опаздывал. Демонстративно, иногда надолго. Это Путин. Никаких других смыслов в этом нет", – говорит Фесенко. По мнению эксперта, такое поведение не добавит Путину плюсов в глазах мирового сообщества

Трампу также не удалось добраться до Триумфальной арки без приключений: на пути следования американского президента активистки движения Femen дважды пытались прорвать оцепление, выкрикивая антитрамповские лозунги. Двух девушек задержали.

Владимир Путин поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Лидеры России и США приветственно кивнули друг другу, после чего Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

Во время церемонии президент Франции вместе с ведущими мировыми политиками возложил под колокольный звон венки к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной Арки. В 20-минутном обращении к другим лидерам, в числе которых были Дональд Трамп и Владимир Путин, Макрон призвал бороться за мир, помнить об уроках Первой мировой войны и заклеймить национализм, который президент Франции назвал предательством настоящего патриотизма.

Не обошлось без курьезов – во время торжеств пожилая француженка перепутала Меркель с женой Макрона. На видео канала BFM TV французский президент жмет руку пожилой женщине, после чего та спрашивает у Меркель: "Вы мадам Макрон?", на что та отвечает по-немецки: "Я канцлер Германии".





А президента Сербии Александра Вучича возмутило то, как на церемонии разместили мировых лидеров. По словам Вучича президент Косова Хашим Тачи получил лучшее место на церемонии из всего региона – сразу за Путиным – и оказался в фокусе телекамер.

Почему в Париже не дали встретиться Путину и Трампу

После церемонии гости собрались в Елисейском дворце на обед, организованный французским президентом. И вот здесь случился сюрприз. Несмотря на то, что президенты России и США должны были встретиться за обедом – согласно плану рассадки гостей за столами, Путин должен был сидеть вместе с Трампом, Макроном и главой Еврокомиссии Юнкером – в последний момент президентов России и США рассадили.

Позже Путин заявил, что ему все же удалось перекинуться с Трампом парой фраз и что они договорились встретиться отдельно на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Это будет первая встреча президентов после заявления Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Аналитики называют две версии невстречи двух президентов, сообщает русская служба ВВС. Первая: помешал очень плотный рабочий график двух лидеров. Согласно второй версии, президент Макрон лично попросил Вашингтон и Москву не планировать полноценных переговоров в Париже, чтобы факт встречи двух одиозных лидеров не затмил торжественные мероприятия по поводу Дня перемирия. А чтобы предупредить возможность контакта, российского и американского президентов рассадили так, чтобы они сидели за столом друг напротив друга и не имели возможности поговорить.

А наиболее обширная встреча в рамках встречи глав государств на День перемирия прошла в составе президентов США, Франции и России, а также канцлера Германии. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, Трамп, Путин, Меркель и Макрон обсудили ряд вопросов во время двухчасового ланча в Елисейском дворце.

"У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча", — заявила Сандерс, пояснив, что обсуждались вопросы по договору РСМД, Сирии, торговли, ситуации в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северная Корея.

Канадский телеканал CBC также рассказал о коротком разговоре Путина и премьер-министра Канады Джастина Трюдо – политики сели вместе в один ряд перед началом мероприятий в Париже. По информации пресс-службы правительства Канады, Трюдо отметил "колоссальные жертвы российского народа во время двух мировых войн".

О чем Порошенко договорился с американским президентом

По словам лидера украинского государства, во время визита во Францию он провел более 40 встреч и обсуждений. 10 ноября состоялось "короткое обсуждение" с президентом США Дональдом Трампом. Между тем, это "короткое обсуждение" принесло Украине немалые плоды.

По итогам этой встречи уже 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.

"Договорились о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Комиссия была основана еще почти 10 лет назад, и мы договорились возобновить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и США носит стратегический характер", – рассказал Порошенко во время встречи с журналистами.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Сергей Толстой, возобновление работы комиссии стратегического партнерства между США и Украиной – очень важный результат визита украинского президента в столицу Франции.

"Удалось получить конкретику от американской стороны по возобновлению работы комиссии стратегического партнерства, которая висит с 2011 года. Не было ясности, пойдет ли Госдепартамент на возобновление этой комиссии. Здесь есть подвижка. Что касается статусных результатов, это значительный успех. Потому что с 2011 года американская сторона вообще не вспоминала Украину как стратегического партнера США", – говорит Толстой.

Меркель и Макрон поддержали позицию Украины по Донбассу

Кроме того, украинский президент встретился в столице Франции с канцлером Германии и лидером французского государства. Одной из тем, которые обсудили Порошенко, Меркель и Макрон, стала тема проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в своем микроблоге в Тwitter.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", – написал он.

И канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи категорически осудили фейковые выборы. Об этом сообщил по итогам трехсторонней встречи в Париже президент Украины Петр Порошенко.

"Была озвучена твердая позиция относительно осуждения "выборов" и поддержки нашей территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено, что это брутальное нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Отмечено очень ответственное отношение Украины к выполнению договоренностей", – сказал он в ходе брифинга.

"Совместное заявления Меркель и Макрона по псевдовыборам на Донбассе – это тоже серьезный элемент. Аргумент российской стороны заключается в том, что Плотницкий и Захарченко подписывали Минские соглашения, и проведение "выборов" не противоречит Минским соглашениям, поскольку заполняет образовавшиеся вакансии, возобновляет "ДНР" и "ЛНР" как стороны переговоров. Как видим, позиция Меркель и Макрона оказалась довольно определенной в этом вопросе. Это очередной сигнал поддержки позиции Украины в контексте конфликта на Донбассе", – прокомментировал сайту "Сегодня" результаты этой встречи политолог Сергей Толстой.

Также лидеры трех государств затронули тему "узников Кремля" и необходимости срочного возвращения к обмену украинских военнослужащих, которые незаконно удерживаются российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Что касается Владимира Путина, то по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, он изначально не планировал встречу в формате "нормандской четверки". Также Песков подтвердил, что в Париже украинский и российский лидеры не пересекались и даже не обменялись рукопожатием.