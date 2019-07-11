В Париже состоится встреча в "нормандском формате": кто будет представлять Украину
В переговорах будет участвовать представители Украины, Германии, Франции и России
В Париже 12 июля состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран – участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия – ред).
Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины, – пишет УНИАН.
На этих переговорах Украину будет представлять заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.
Напомним, что на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне бундесканцлерин Ангела Меркель выразила готовность Германии приложить все свои силы для успеха на четырехсторонних переговорах, а также удовлетворение более решительной работой трехсторонней Контактной группы в рамках "минского процесса".
Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину новый формат переговоров: с участием президента США Дональда Трампа.
Мы также писали и об ответе хозяина Кремля: Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и, возможно, в присутствии новых участников может состояться не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов.
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