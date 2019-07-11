В Париже состоится встреча в "нормандском формате": кто будет представлять Украину

В переговорах будет участвовать представители Украины, Германии, Франции и России

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.

В Париже 12 июля состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран – участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия – ред).

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины, – пишет УНИАН.

На этих переговорах Украину будет представлять заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

Напомним, что на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне бундесканцлерин Ангела Меркель выразила готовность Германии приложить все свои силы для успеха на четырехсторонних переговорах, а также удовлетворение более решительной работой трехсторонней Контактной группы в рамках "минского процесса".

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину новый формат переговоров: с участием президента США Дональда Трампа.

Мы также писали и об ответе хозяина Кремля: Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и, возможно, в присутствии новых участников может состояться не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Париже состоится встреча в "нормандском формате": кто будет представлять Украину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"