Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Париже состоится встреча в "нормандском формате": кто будет представлять Украину

11 июля, 21:31

В переговорах будет участвовать представители Украины, Германии, Франции и России

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.

В Париже 12 июля состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран – участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия – ред).

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины, – пишет УНИАН.

На этих переговорах Украину будет представлять заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

Напомним, что на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне бундесканцлерин Ангела Меркель выразила готовность Германии приложить все свои силы для успеха на четырехсторонних переговорах, а также удовлетворение более решительной работой трехсторонней Контактной группы в рамках "минского процесса".

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину новый формат переговоров: с участием президента США Дональда Трампа.

Мы также писали и об ответе хозяина Кремля: Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и, возможно, в присутствии новых участников может состояться не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Германия, Франция, встреча, Украина, нормандский формат, Пристайко

Вы сейчас просматриваете новость " В Париже состоится встреча в "нормандском формате": кто будет представлять Украину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров

Сегодня, 16:34

Хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе

Украина должна сыграть роль лидера в "нормандском формате" – спецпредставитель США

6 июля, 04:30

Волкер отметил сигнал президента Украины Владимира Зеленского в виде разведения войск

"Нормандская встреча" будет позитивом, но новых сигналов от РФ нет – Волкер

6 июля, 04:12

Волкер рассказал, что встречался с представителями Франции и Германии, и шанс начать переговоры уже был

Мир на Донбассе в обмен… На что?

4 июля, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

В Кремле не исключают реанимацию "нормандского формата" с приходом Зеленского

28 июня, 21:40

Для того чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать домашнюю работу, – считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Макрон напомнил Путину о саммите в "нормандском формате"

28 июня, 20:19

Макрон считает, что нужно решать "украинский вопрос в свете минского комплекса мер"

Кого Зеленский поставил руководить СБУ

Что украинцы пишут о сериале "Чернобыль", снятом американцами

В Украине появится новый профессиональный праздник

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Джулиани советует Зеленскому не тянуть с расследованием

Зеленский прокомментировал назначение главы Одесской ОГА

Малоизвестные красивые актрисы казахстанского кино

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Мощный гидравлический дровокол SCHEPPACH HL 650 Германия + масло

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Зеленский предложил отменить норму в 60 дней для получения пенсий

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

За 15 минут в обеденный перерыв. Как 65 лет назад подарили Крым
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь