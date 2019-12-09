В Париже закончились переговоры "Нормандской четверки"

/ Фото: president.gov.ua

Закончились переговоры лидеров стран "нормандского формата" с участием президента Украины Владимира Зеленского, российского лидера Владимира путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Лидеры государств заседали за "нормандским столом" чуть более двух часов. Теперь ожидаются "двухсторонка" Путина с Зеленским и потом итоговая пресс-конференция.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" из Парижа, скоро должны обнародовать проект согласованного итогового коммюнике. Нам подтвердили, что его текст с учетом правок лидеров сейчас финализируют и дорабатывают внешнеполитические советники лидеров "Нормандской четверки".

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По прибытии в Елисейский дворец лидеры четырех стран провели двухсторонние встречи (примерно по 40 минут): Макрон-Зеленский, Меркель-Путин; потом Зеленский-Меркель и Путин-Макрон. Далее лидеры пришли за общий "нормандский стол" в присутствии своих советников. Зеленский и Путин сели напротив друг друга. Смотрите видео начала "нормандской встречи":

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет "протолкнуть" особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательного обмена пленными "всех на всех". Отметим, что "вишенкой на торте" переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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